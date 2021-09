Stanowcze słowa z ZNP. Chodzi o Agatę Kornhauser-Dudę

Czy Związek Nauczycielstwa Polskiego porozumie się z Ministerstwem Edukacji i Nauki w kwestii podwyżek. Na ten moment niewiele na to wskazuje, a sam ZNP mówi o pikiecie, która ma odbyć się 9 października w Warszawie. W programie "Newsroom" WP wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszyński był pytany o to, czy ze swoimi postulatami nie powinni udać się do Agaty Kornhauser-Dudy, która też jest nauczycielką. - Myśmy już zawiedli się na naszej koleżance, która jest żoną prezydenta - podkreślił Baszczyński, który przypomniał, że podobne spotkanie z Agatą Kornhauser-Dudą miało miejsce przy okazji zmiany ustroju szkół. - Było to dobre spotkanie, tylko niewiele z niego wynikało, ponieważ na drugi dzień prezydent podpisał ustawę. Byliśmy przekonani, że żona, która rozumie szkołę, ma wpływ na pewne decyzje - zaznaczył wiceszef ZNP.