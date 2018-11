Stanisław Piotrowicz o Małgorzacie Gersdorf. Po wejściu w życie nowelizacji zostanie I Prezes SN

Poseł PiS uważa, że mimo konieczności nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym decyzja o przeniesieniu sędziów po 65 roku życia w stan spoczynku była słuszna. - Czasami trzeba wykonać jeden krok do tyłu, żeby móc zrobić kilka kroków do przodu - twierdzi.

Stanisław Piotrowicz przyznaje, że to kolejny etap reformy sądownictwa. - Nie zawsze jest tak, że cały czas idzie się do przodu. Czasami trzeba wykonać jeden krok do tyłu, żeby móc zrobić kilka sensownych kroków do przodu. Już przecież mamy pewne osiągnięcia w zakresie reformy. Myślę, że będziemy usprawniać wymiar sprawiedliwości - powiedział w rozmowie z PAP.