Stanisław Karczewski tłumaczy dyżury w szpitalu na urlopie. "Pokażę, że to było możliwe"

- Jest taka nagonka w tej chwili na polityków Prawa i Sprawiedliwości – powiedział wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, pytany o jego płatne dyżury w szpitalu na bezpłatnym urlopie. Zapowiedział, że przedstawi opinie, które to dopuszczały.

- Były opinie i dobre i złe. Były też takie, które wskazywały na to, że ostateczna decyzję podejmuje Kancelaria Senatu. Warto powiedzieć, że Kancelaria Senatu, która wtedy była pod rządami Platformy Obywatelskiej, wyraziła się absolutnie pozytywnie - powiedział Stanisław Karczewski w "Gościu Wydarzeń" Polsat News o kontrowersjach wokół jego płatnych dyżurów w szpitalu podczas urlopu na czas wykonywania mandatu senatora.

- Mam bardzo dużo opinii ekspertów, profesorów. Przedstawię je i pokażę, że to było absolutnie dopuszczalne, możliwe - zapowiedział.

Stanisław Karczewski wyjaśnia słowa o pracy dla idei

- Praca dla idei to też nie praca na wolontariacie, za darmo. Przyznaję, że nie było to do końca fortunne, tak się odbiło niekorzystnie na tym "prześwietlaniu mnie" - odpowiedział wicemarszałek Senatu.