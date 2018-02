Stanisław Karczewski przemawiał do korpusu dyplomatycznego. Zabrakło Anny Azari

- W świetle faktów obarczanie Polski współodpowiedzialnością za Holokaust traktujemy jako antypolonizm będący wynikiem albo ignorancji, albo złej woli - stwierdził marszałek Senatu podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym.

- Polacy byli ofiarami drugiej wojny światowej, a w tej chwili wielu dziennikarzy zagranicznych chce odwrócić historię, chce ją fałszować. My na to nie pozwalamy, a chcemy mieć dobre relacje również z Izraelem - stwierdził Stanisław Karczewski.

Marszałek Senatu w piątek spotkał się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego. To coroczne zebranie, na którym frekwencja w tym roku była niska. - Nie ma ambasador Izraela, nie ma ambasadora Stanów Zjednoczonych, ambasadora Ukrainy i ambasadora Rosji - stwierdziła reporterka TVN24.

Karczewski w swoim przemówieniu do zgromadzonych odniósł się do historii II wojny światowej, Holokaustu oraz ich interpretacji w kontekście kryzysu polsko-izraelskiego. - W świetle faktów obarczanie Polski współodpowiedzialnością za Holokaust traktujemy jako antypolonizm będący wynikiem albo ignorancji, albo złej woli - powiedział Karczewski, odnosząc się do kontrowersji wobec nowelizacji ustawy o IPN.