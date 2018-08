Stanisław Gawłowski po wyjściu z aresztu dostał pensję. Wiemy, ile zarobił

Poseł Platformy, były wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski po wyjściu z aresztu wrócił do pracy w Sejmie. Jak ustaliła Wirtualna Polska, za kilkanaście dni w lipcu otrzymał 5.732,32 zł. To jego pierwsza pensja od kilku miesięcy.

Poseł PO przebywał w szczecińskim areszcie śledczym od połowy kwietnia. Usłyszał pięć zarzutów, w tym korupcyjne – przyjęcia co najmniej 175 tys. zł łapówki w gotówce, a także dwóch zegarków o wartości blisko 25 tys. zł. Chodzi o okres, gdy pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Pozostałe zarzuty dotyczą podżegania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tys. zł, ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej. Polityk nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 10 lat więzienia.