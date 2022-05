Stan wyjątkowy na Syberii. W pożarach zginęło co najmniej pięć osób

Syberia. Władze walczą z pożarem rozprzestrzenianym przez silne wiatry

Pożar w obwodzie omskim to już kolejne tego rodzaju wydarzenie w Rosji w ciągu kilku ostatnich tygodni. Wcześniej doszło do serii wybuchów i pożarów w obiektach ministerstwa obrony (m.in. w wojskowym instytucie badawczym w Twerze), a także w składach ropy naftowej (m.in. w magazynach paliw pod Biełgorodem i w Briańsku). W piątek 6 maja rano informowano natomiast o pożarze na rynku we Władykaukazie w Osetii Północnej.