Stan wyjątkowy na Sri Lance. Demonstranci szturmują biuro premiera

Protesty na Sri Lance. Prezydent uciekł z kraju

Do zaprzysiężenia nowego prezydenta Sri Lanki może dojść dopiero, gdy obecny prezydent Gotabaya Rajapaksa oficjalnie zrezygnuje ze stanowiska. Przypomnijmy, że wciąż jeszcze oficjalnie urzędujący prezydent uciekł z kraju. W środę rano Rajapaksa wylądował na Malediwach, a stamtąd uda się dalej do bliżej nieokreślonego miejsca, prawdopodobnie w innym azjatyckim kraju - podał Reuters, powołując się na źródła w rządzie i zbliżone do szefa państwa. Jak zauważa, ucieczka prezydenta oznacza koniec rządów potężnego klanu Rajapaksów, który przez ostatnie dwie dekady zdominował krajową politykę. Jeśli Rajapaksa zrzeknie się urzędu, Wickremesinghe zostanie pełniącym obowiązki prezydenta.