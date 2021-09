Stan wyjątkowy do zakończenia? Generał wskazał błąd rządu

Decyzja o przedłużeniu stanu wyjątkowego jeszcze nie zapadła, chociaż prezydent Andrzej Duda zapowiedział we wtorek wieczorem, że zwróci się w tej kwestii do Sejmu. Jak podkreślił jednak gen. Waldemar Skrzypczak, w jego opinii stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią powinien zostać zakończony. - Znamiona tego, żeby ten stan był, się wyczerpały. Trzeba przejść do stałej ochrony granicy i przede wszystkim podjąć działa przeciwko propagandzie - zaznaczył w programie "Newsroom" WP były dowódca Wojsk Lądowych. Jak ocenił gen. Skrzypczak, nasza ochrona granicy z Białorusią "wydaje się być mało skuteczna". - Mamy dobrze wyszkoloną Straż Graniczną i żołnierzy, ale nie do zwalczania zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przerzutem ludzi - stwierdził wojskowy. - My tę wojnę przegrywamy też dlatego, że nie mamy właściwego przekazu medialnego (…). Ci, którzy wprowadzili restrykcje dla naszych mediów w strefie stanu wyjątkowego, popełnili błąd - dodał gen. Waldemar Skrzypczak