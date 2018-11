Stan wojenny na Ukrainie. Kijów czeka na decyzje świata

Parlament Ukrainy po burzliwej debacie zatwierdził wniosek prezydenta o wprowadzenie stanu wojennego. Kijów z nadzieją wyczekuje też zdecydowanej reakcji Zachodu na rosyjską agresję u wybrzeży Krymu. W niedzielę Rosjanie zajęli trzy ukraińskie okręty z załogą.

Ukraiński holownik i dwa kutry próbowały w niedzielę przepłynąć przez Cieśninę Kerczeńską z Odessy do Mariupola. W przesmyku łączącym Morze Czarne i Azowskie zostały ostrzelane przez rosyjskie okręty , a pododdział tamtejszych służb specjalnych przejął jednostki wraz z załogą. W reakcji na te wydarzenia prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zwołał gabinet wojskowy.

W poniedziałek ogłosił konieczność wprowadzenia stanu wojennego na dwa miesiące. Zwołał też nadzwyczajną sesję Rady Najwyższej Ukrainy, by zatwierdziła tę decyzję. Stało się to po kilku godzinach obrad. Stan wojenny potrwa ostatecznie miesiąc, a Poroszenko zobowiązał się też, że sytuacja nie wpłynie na datę wyborów prezydenckich - odbędą się one 31 marca.