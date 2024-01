"Stan mobilizacji". Pierwsze efekty okupacji TVP Info

Telewizja Polska nie odzyskała dostępu do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, którą razem z politykami Zjednoczonej Prawicy okupuje poprzednia ekipa TVP Info. - Oni to robią, żeby utrzymać stan mobilizacji. To ludzi przyciąga do oglądania TV Republika, która wszystko transmituje - mówi WP dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego.