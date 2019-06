1 z 8 Środowe upały. Wasze termometry mówią wszystko Upały w całej Polsce

Co prawda pogoda dała nam chwilę wytchnienia, jednak naukowcy już zapowiadają kolejną falę upałów. Ta najprawdopodobniej dotrze do nas w niedzielę. O tym jak gorąco było w środę, informowaliście nas na dziejesie.wp.pl. Do naszej redakcji przyszło mnóstwo zdjęć termometrów, przedstawiających temperaturę w waszych miejscowościach.