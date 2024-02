Środa Popielcowa 2024. Czy to dzień wolny? Co ze sklepami?

Środa Popielcowa. Święto. Czy to dzień wolny?

Ze Środą Popielcową związana jest symboliczna tradycja posypania głów popiołem. Dodatkowo, w tym dniu katolicy zobowiązani są do zachowania postu ścisłego, a więc spożycia tylko trzech posiłków, a także wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Mimo powagi święta, nie jest ono świętem nakazanym, co oznacza, że wierni nie mają tego dnia obowiązku uczestniczenia we mszy świętej. Czy Środa Popielcowa jest dniem wolnym?