Sri Lanka. Pożar kontenerowca z chemikaliami. "Jednostce grozi pęknięcie"

Sri Lanka. Ogromny pożar kontenerowca z chemikaliami. Do akcji dołączają strażacy z Europy

Z ustaleń agencji prasowych wynika, że do pożaru miał doprowadzić wyciek wspomnianego kwasu azotowego. Ogień bardzo szybko zajął sporą część statku, przez co 25-osobowa załoga zmuszona została do ewakuacji. Spora część płonących kontenerów spadła z jednostki do morza, a popalone szczątki ze statku są wyrzucane przez morze na brzeg lądu.