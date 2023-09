Nauczycielka zadała Tuskowi pytanie. Odpowiedział po rosyjsku

Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego podkreślał znaczenie sportu i rekreacji. - Jak wiecie, mam obsesję na tym punkcie. Dlatego, wchodząc tutaj do szkoły, pomyślałem sobie, powiem o tym nowym, wielkim projekcie - on się nazywa "Orlik - wielkie granie" - powiedział przewodniczący PO, zwracając się do mieszkańców. Chodzi o modernizację boisk, które powstały za jego rządów.