"Jutro zobaczycie dokumenty". Tusk zapowiada kolejną sensację

List, który dostał Tusk, był od pani Marii. - Napisała mi przestrogę dotyczącą sytuacji najgorzej uposażonych emerytów i emerytek - mówił Tusk. Emerytka spytała go, co KO oferuje dla tych najgorzej zarabiających seniorów. Spytała, czy KO po wygranych wyborach zabierze im 13. i 14. emeryturę. - Nie idziemy do tych wyborów, żeby komuś coś zabrać. Chcemy wprowadzić ludzki oczywisty porządek w Polsce. 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku nadal oznacza 13-tki i 14-tki - zapowiedział Tusk.