Prof. Łętowska o zatrzymaniu posłanki Gajewskiej: "niechże policja nie ściemnia"

- Dla mnie bez wątpienia było to zatrzymanie - mówi prof. Ewa Łętowska o doprowadzeniu posłanki Kingi Gajewskiej przez policjantów do radiowozu w Otwocku. - Chodzi o to, co zrobiono, w związku z tym - przepraszam bardzo - niechże policja nie ściemnia - dodała była Rzecznik Praw Obywatelskich.