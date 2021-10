Spychalski w Orlenie? Wypij: "Nepotyzm urósł do skrajnych postaci"

Michał Wypij z Porozumienia odniósł się do odejścia byłego rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego z Pałacu Prezydenckiego. Z doniesień medialnych wynika, że ma on rozpocząć pracę w Orlenie. - Nepotyzm urósł do skrajnych postaci - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Wypij. - Kiedyś to były wartości, dziś wydaje się, że są to stołki - dodał polityk. Gość WP wyjaśnił, że sprawa Błażeja Spychalskiego jest mu całkowicie obojętna. - Chociaż inna sprawa jest taka, że publicznie zarzekał się, że nie ubiega się o to (posada w Orlenie - przyp. red.) i mu na tym nie zależy - powiedział poseł i podkreślił, że w najbliższych dniach sprawdzimy, jaka jest "słowność" Spychalskiego.