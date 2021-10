Odchodzi od Dudy, dostanie intratną posadę? Gorzki komentarz z opozycji

Kolejny prezydencki minister pełniący rolę rzecznika Andrzeja Dudy odchodzi. Po ponad trzech latach pracę w Kancelarii Prezydenta kończy Błażej Spychalski. Wcześniej z funkcji rzecznika zrezygnował Marek Magierowski oraz Krzysztof Łapiński. W połowie września pojawiły się doniesienia, że Spychalski odejdzie z Kancelarii Prezydenta, ponieważ ubiega się o pracę w zarządzie PKN Orlen. Co na to poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna? - Wszystko jest możliwe i mówię to z ciężkim sercem, bo tu nie ma żadnych standardów. Ktoś, kto zajmował się polityką w PiS-ie, dostaje intratną posadę w spółce Skarbu Państwa... Nie ma żadnych zasad - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Nigdy tak nie było. Jestem przekonany, że każdy personalny skok na polityczną kasę musi zostać pokazany. W tej kwestii decyduje prezes Kaczyński. To element polityki PiS. Polityki korupcji politycznej - dodał.