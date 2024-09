Sprzeczne prognozy. IMGW odpowiada

Donald Tusk, podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu, zwrócił uwagę na sprzeczne - jego zdaniem - prognozy dot. sytuacji we Wrocławiu. O najnowsze dane zapytaliśmy Michała Sikorę-Le, hydrologa z IMGW-PIB. - W tej chwili nasze prognozy przewidują, że ta fala wezbraniowa we Wrocławiu przekroczy 6,5 m. W tej chwili w mieście stany wody wynoszą ok. 330 cm. Tych wzrostów się w związku z tym spodziewamy. Około czwartku te stany wody mają być najwyższe - powiedział.