Sprzeciwił się fuzji z Agrounią. "Nie widzę potencjału"

Michał Wypij odszedł z Porozumienia nie godząc się na fuzję z Agrounią. - Nie widzę potencjału politycznego, by to połączenie mogło przynieść efekt. Porozumienie miało swój program, swój styl, który jest odległy od tego, co prezentuje Agrounia. Nie przeczę, że są wyborcy, którzy potrzebują takiego charyzmatu oraz Agrounii, ale jestem politykiem Porozumienia od samego początku, jeszcze jak partia nazywała się inaczej. Moim zdaniem połączenie z Agrounią byłoby zdradą ideałów. Na to nigdy się nie zgadzałem, również będąc w koalicji rządowej. Będąc w opozycji uważam, że powinniśmy rozmawiać z każdym i budować listy śmierci. Być może jedną, być może dwie, ale listy pełne twardzieli, by wybory wygrać. Chodzi o najmocniejsze nazwiska i charaktery. Te wybory nie będą równe, będą bardzo trudne. Telewizja publiczna będzie jednostronnie patrzeć na to, co robimy, a obóz ludzi chorych na władzę, będzie w stanie posunąć się do każdej podłości. Stawka jest ogromna. Trzecia kadencja dla PiS-u będzie prawdziwą tragedią dla Polski - mówił poseł Michał Wypij w programie "Tłit".