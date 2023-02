Sprytna akcja Ukraińców. Tej broni obawiali się Rosjanie

Tym wozem bojowym Rosjanie już nigdzie nie pojadą. W sieci pojawiło się nagranie z obwodu ługańskiego, na którym widać jak Ukraińcy przeprowadzają sprytną akcję na porzuconym BMP-1. Okupanci zrezygnowali z dalszej jazdy w stronę frontu, ponieważ ich wsparcie nie dotarło na czas. Zdecydowali się porzucić pojazd z małą ilością paliwa i uciekli w stronę rosyjskiej bazy w okolicach Ługańska. Tymczasem obrońcy Kijowa wykorzystali tę okazję i zniszczyli BMP-1. Do drona przyczepiono termobaryczny granat RGT-27S i zrzucono go do środka pojazdu. Co ciekawe, jest to broń ukraińskiej produkcji, która pierwszy raz została zaprezentowana na poligonie czernihowskim w 2017 r., a od 2020 r. granaty RGT-27S przyjęto do wyposażenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie obawiali się tej broni jeszcze przed wybuchem konfliktu. Wszystko dlatego, że ten rodzaj granatu przeznaczony jest likwidacji przeciwników w schronach różnego typu, a także do unieszkodliwiania pojazdów wojskowych czy lekkiego sprzętu pancernego, tak jak w przypadku BMP-1 z nagrania.