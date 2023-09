"Sprawdzamy Wybory". Kościół straci miliony? Politycy chcą zlikwidować Fundusz Kościelny. "Jest jak maczuga"

Co roku do Kościoła szerokim strumieniem płyną miliony złotych. Każdy z nas za sprawą swoich podatków dokłada się do tzw. Funduszu Kościelnego. Funduszu, którego kwota przez ostatnie 10 lat wzrosła aż o 100 procent. W 2023 roku wyniesie on 216 milionów złotych. - Prawica korumpuje Kościół, obsypuje go złotem ile wlezie - komentuje prof. ucz. dr hab. Paweł Borecki, specjalista prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego. I przypomina, że choć pieniądze z tego funduszu trafiają nie tylko do Kościoła rzymskokatolickiego, to jednak jest to niewielki procent tego, co państwo przeznacza w ogóle na duchownych. - Fundusz Kościelny został stworzony po to, żeby Kościół uzależnić finansowo od państwa - twierdzi prof. ucz. dr hab. Paweł Borecki. Temat ten w kampanii wyborczej wykorzystują politycy. Zarówno KO, Lewica, jak i Polska 2050 zapowiadają likwidację Funduszu Kościelnego. Dlatego w kolejnym odcinku "Sprawdzamy Wybory" Klaudiusz Michalec sprawdza, czy rzeczywiście Kościół po wyborach straci miliony.

