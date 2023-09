"Sprawdzamy Wybory". Chcą zlikwidować ZUS. Ekspert bez ogródek: "Polityczni szarlatani!"

Podczas wiecu Konfederacji w Poznaniu pojawił się niespodziewany gość. Sławomir Mentzen zaprosił na scenę Ryszarda Petru. Między politykami rozgorzała dyskusja na temat ZUS. Lider Konfederacji konsekwentnie powtarza, że jest za likwidacją ZUS, bo jest to "piramida finansowa". - Likwidacja instutucji ZUS nie ma sensu - zauważa dr Tomasz Lasocki, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych z WPiA UW. - Nie ma najmniejszych racjonalnych argumentów, żeby system miał paść - dodaje ekspert. Głusi na takie głosy wydaje się być politycy Konfederacji, którzy wciąż uparcie twierdzą, że ZUS trzeba rozmontować. Ich populistyczne hasła trafią do coraz to większej grupy osób. Czy rzeczywiście ZUS upadnie? O tym m.in. w kolejnym odcinku "Sprawdzamy Wybory".

