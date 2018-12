Sprawa "zdrady dyplomatycznej" Tuska. Tłumaczka wezwana na przesłuchanie: to byłby precedens

Prokuratura zajmująca się doniesieniem Antoniego Macierewicza, który zarzucił Donaldowi Tuskowi "zdradę dyplomatyczną", wezwała na przesłuchanie tłumaczkę premierów i prezydentów. To ona była świadkiem rozmów ówczesnych premierów Polski i Rosji. - Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa - mówi Magda Fitas-Dukaczewska.

Magda Fitas-Dukaczewska została wezwana przez prokuraturę na 3 stycznia. To ona była z premierem Donaldem Tuskiem na uroczystościach katyńskich 7 kwietnia 2010 r. Poleciała też z nim do Smoleńska 10 kwietnia. Była świadkiem rozmowy polskiego premiera z ówczesnym premierem Rosji Władimirem Putinem. Rozmowy, którą uwieczniono na słynnej fotografii obu przywódców, która ma być jednym z dowodów na "zdradę dyplomatyczną" Tuska.

- Jestem przed konsultacją z prawnikiem, ale już wiem, że muszę zażądać, by premier Morawiecki zwolnił mnie z tajemnicy. Ale nawet wtedy, gdy tak się stanie, mam ogromne wątpliwości, czy powinnam zeznawać. Prokuratura stawia mnie w sytuacji niemożliwej, nie było precedensu, by przesłuchiwano tłumacza rozmów na tym szczeblu. Istotą naszego zawodu jest zachowywanie wszystkiego w tajemnicy. Mam certyfikat dostępu do informacji z klauzulą „ściśle tajne”, ale w trakcie rozmów, które tłumaczę, nie wiem, która część jest bardziej tajna, która mniej, a która w ogóle. Generalnie klient opiera się na przeświadczeniu, że ode mnie nic nie może wyjść - wyjaśnia "GW".

Fitas-Dukaczewska podkreśla, że do tej pory nikt nigdy nie zwracał się do niej o informacje, dotyczące rozmów, w których uczestniczyła. - Przez ostatnich 18 lat byłam obecna przy spotkaniach na najwyższym szczeblu wszystkich polskich premierów i prezydentów, łącznie z Lechem Kaczyńskim. Zawsze wychodziłam z założenia, że działają oni w interesie naszego państwa. Jeżeli miałabym mówić, co się tam wtedy działo, byłoby to bez precedensu. Dlatego biorę pod uwagę, że nawet zwolniona z tajemnicy będę musiała odmówić. Lepiej ponieść konsekwencje, niż złamać etykę naszego zawodu - podkreśla tłumaczka w rozmowie z "GW". Mam nadzieję, że premier Morawiecki to zrozumie i nie postawi mnie w takiej sytuacji - dodaje.