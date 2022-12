"Sprawa zamknięta". Zacharowa chwali Watykan

Zacharowa podkreśliła, że "umiejętność przyznania się do błędu jest niezwykle rzadka we współczesnej komunikacji". - Ta sytuacja pokazuje, że za nawoływaniem przez Watykan do dialogu stoi umiejętność prowadzenia tego dialogu i słuchania rozmówcy. Takie podejście budzi szczery szacunek - dodała.