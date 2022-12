Papież nie wytrzymał. Łzy podczas modlitwy o Ukrainie

Podczas czwartkowej homilii na placu Świętego Piotra papież Franciszek podkreślał, że Ukraina bardzo cierpi. Zwracając się do zgromadzonych wiernych przekazał, że po modlitwie uda się do rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, a następnie na Plac Hiszpański, by modlić się przed figurą Niepokalanej.