Sprawa Wojtunika. Śledztwo prowadzi znana prokurator

"Hiperboliczna interpretacja prawna"

Problem w tym, że trudno CBA uznać za instytucję "nieporadną". A jednak już we wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o wszczęciu postępowania. Co więcej, śledczy poinformowali, że będzie ono toczone z art. 235 Kk przewidującego karę (od 3 miesięcy do 5 lat więzienia) za "tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi" w celu "skierowania podejrzenia" o przestępstwo. Jeśli chodzi o art. 212 Kk, to prokuratura przyłącza się do zawiadomienia.