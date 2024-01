Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Dojdzie do awantury w Sejmie? Polityk PiS odpowiada

Spór o losy byłych szefów CBA Michała Kamińskiego i Macieja Wąsika trwa. - Co wydarzy się w środę w Sejmie? - z takim pytaniem Adama Janczewski zwrócił się do gościa programu "Tłit" w WP, posła PiS Michała Dworczyka. - Mam nadzieję, że Sejm rozpocznie obrady w pełnym składzie, to znaczy 460 posłów i w taki sposób będą prowadzone dalsze prace - odparł polityk PiS. - Wierzę, że ta sprawa zostanie zamknięta zgodnie z prawem, czyli wymienieni posłowie będą mogli brać udział w obradach Sejmu. Przypomnę, że obaj panowie posłowie zostali w 2015 roku ułaskawieni skutecznie przez pana prezydenta - dodał Dworczyk. Prowadzący zwrócił uwagę, że toczy się spór na temat skuteczności ułaskawienia, bowiem Wąsik i Kamiński zostali ułaskawieni, zanim zapadł w ich sprawie prawomocny wyrok. - A gdyby pan redaktor zechciał wskazać w konstytucji, albo w ustawach czy aktach prawnych przepis, który mówi o tym, że powinien być prawomocny wyrok? - zareagował polityk PiS. - W konstytucji z 1935 roku był taki zapis, natomiast w konstytucji obowiązującej z 1997 roku nie ma takiego zapisu - przekonywał. Adam Janczewski przypomniał, że zdaniem marszałka Sejmu i wielu prawników sytuacja wygląda inaczej. - Jeśli nie dopuści obu panów do obrad i wystawi Straż Marszałkowską? Czy możemy spodziewać się jakiejś mało parlamentarnej awantury? - dopytywał gościa prowadzący. - Chciałbym wierzyć, że nie dojdzie do tego rodzaju działań, gdzie interesy polityczne będą prowadziły do takich destrukcyjnych z punktu widzenia państwa sytuacji. Wierzę, że te konsultacje, które zapowiedział marszałek Hołownia, choć one już na samym wstępie budzą wątpliwości, doprowadzą pana marszałka do jedynej słusznej decyzji, czyli do zamknięcia tej sprawy i umożliwienia panom posłom udziału w pracach Sejmu - stwierdził Dworczyk. Dodał, że jego zdziwienie budzi fakt, iż na liście osób, z którymi zamierza się konsultować marszałek Hołownia, nie uwzględniono prezydenta Andrzej Dudy, który skorzystał z prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika w 2015 roku. Na uwagę prowadzącego, że prezydent zaprosił na spotkanie marszałka Hołownię odparł: "Bardzo dobrze, że dojdzie do takiego spotkania". - Uważam, że ta sytuacja szkodzi państwu polskiemu i powinna jak najszybciej być załatwiona i rozstrzygnięta - stwierdził Michał Dworczyk.

