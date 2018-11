Sprawa Stanisława Gawłowskiego. Żona działacza PiS miała przeszukiwać biuro posła PO

Julita Dziedzic-Bogucka miała zaangażować się w przeszukanie biura poselskiego Stanisława Gawłowskiego. Szybko awansowała z Prokuratury Rejonowej do Krajowej. Dodatkowo jest mąż został radnym wojewódzkim z ramienia PiS.

Według portalu w 2017 r. Dziedzic-Bogucka szybko awansowała z Prokuratury Rejonowej do Krajowej, pomijając jeden szczebel. Została przydzielona do wydziału ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji w Szczecinie. Jej mężem jest Zbigniew Bogucki, adwokat związany z PiS. W rozmowie z Onetem prokurator Krzysztof Parchimowicz ze stowarzyszenia "Lex Super Omnia" ma wątpliwości co do tego, czy powinna badać sprawę, jeśli jej partner należy do tej samej partii co Prokurator Generalny.