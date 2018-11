"Prokuratura ukrywa kluczowe ekspertyzy. To skandal". Giertych uderza w śledczych i broni Gawłowskiego

Prokuratura ma już gotową ekspertyzę dotyczącą luksusowych zegarków, które miały być rzekomo przedmiotem łapówki dla byłego wiceministra i posła PO Stanisława Gawłowskiego – dowiaduje się WP. Na razie jednak jej nie ujawnia. – Ukrywanie tej ekspertyzy przez śledczych jest skandalem – mówi nam mec. Roman Giertych, pełnomocnik Gawłowskiego.

Kluczowe w tej sprawie były zeznania Łukasza L. (to były podwładny i jednocześnie kochanek byłego szefa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Mieczysława O., który oskarża Gawłowskiego). Jak wynikało z wniosku o uchylenie immunitetu Gawłowskiemu, zeznał on śledczym, że to wiceminister zażądał od L. dwóch luksusowych zegarków Tag Heuer wartych 26 tys. zł. Tyle że wciąż brak jednoznacznych dowodów na to, że to Gawłowski ich zażądał.