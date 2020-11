Sprawa Stanisława Dziwisza. Prymas Polak: "Chrystus domaga się od nas drogi oczyszczenia"

Arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak był gościem programu "Sprawdzam" na antenie TVN24. Duchowny był pytany m.in. o co powinien zrobić Kościół w sytuacji, w której coraz bardziej oczywistym staje się, że jeden z jego głównych hierarchów kłamał mówiąc, że nie wiedział o pedofilii. Arybiskup odpowiedział, że jedyną drogą jest droga oczyszczenia. Dodał, że to wejście na nią chce od Kościoła sam Chrystus.

- Chrystus domaga się od nas drogi oczyszczenia. Ciągle nas zawstydza w jaki sposób były traktowane osoby krzywdzone. Musimy pamiętać, że wsłuchiwanie się w ich głos to nasz obowiązek i nasza powinność. Nie może być tak, że one czekają na reakcję ze strony Kościoła i nie mogą się jej doczekać - mówił prymas.

Prymas: "Kardynał Stanisław Dziwisz musi otrzymać możliwość złożenia wyjaśnień"

Prymas Polski został zapytany o to jak ocenia postawę kardynała Stanisława Dziwisza. Arcybiskup nie ukrywał, że jest nią rozczarowany, ale dodawał, że Dziwisz powinien mieć szansę na swoją obronę. - Ja jestem zasmucony przede wszystkim tym, że ksiądz kardynał nie podjął się wyjaśnienia tego, o co został poproszony przez twórcę reportażu. Ksiądz kardynał złożył jednak oświadczenie, które pokazuje, że jest gotów przedstawić argumenty, które mają wyjaśnić jego postawę. Trzeba powołać komisję i to komisję watykańską, ze względu na szerszy kontekst. Ona wysłucha od księdza wyjaśnień - mówił Wojciech Polak.