Strajk Kobiet. Powstał Komitet na rzecz liberalizacji prawa aborcyjnego, edukacji seksualnej i dostępności antykoncepcji

Strajk Kobiet. Legalna aborcja bez kompromisów

- Lewica w lutym tego roku złożyła projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży oraz edukacji, zdrowiu i seksualności. Do tej pory nie został mu nadany numer druku, ale marszałek Elżbieta Witek ma jeszcze szansę to zmienić, o co do niej apeluję. Jeżeli nie, zmusimy Prawo i Sprawiedliwość do podjęcia tego tematu w drodze obywatelskiego projektu ustawy, ponieważ Sejm będzie musiał zająć się takim projektem - wyjaśniała posłanka.