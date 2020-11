Prymas Polski: dość bratobójczej walki. Modlitwa też w intencji kard. Dziwisza

- Czy dziś nie nadszedł moment, by powiedzieć: dość bratobójczej walki? Dość nastawania jeden przeciw drugiemu, wrogości i wzajemnych uprzedzeń? - pytał w homilii podczas wieczornej mszy w środę abp Wojciech Polak. - My jako chrześcijanie i Kościół musimy być pierwszymi, którzy będą o to zabiegać - mówił prymas Polski w trakcie nabożeństwa w Częstochowie, gdzie trwają "Rekolekcje dla wszystkich" online.