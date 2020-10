Pedofilia w Kościele. Kardynał Dziwisz o przejrzystości i oczyszczeniu

Pedofilia w Kościele. Kard. Dziwisz: "Chcą przerzucić na mnie odpowiedzialność"

Kardynał odniósł się do sprawy Janusza Szymika, który był molestowany przez proboszcza w swojej parafii. Szymikowi w staraniach o wyjaśnienie sprawy pomagał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który utrzymuje, że przekazał Dziwiszowi list pokrzywdzonego. - Zaleski przychodził do mnie nieraz, ale rozmowy na ten temat sobie nie przypominam. Szczególnie, że ta sprawa nie należała do mnie, tylko do ordynariusza w Bielsku-Białej - mówił kardynał.