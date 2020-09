Pedofilia w Kościele. Ks. Isakowicz-Zaleski publikuje kolejny list w sprawie księdza z Międzybrodzia

"Wobec bezczynności ks. kard. Stanisława Dziwisza w sprawach opisanych w liście z dnia 24 kwietnia 2012 roku, wręczonym mu osobiście, napisałem 24 października 2013 roku pismo do Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. Pismo zostało przetłumaczone na język włoski przez jednego z księży profesorów, który pomagał mi w tej sprawie" - napisał na swoim blogu ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Pedofilia w Kościele. Molestowany w młodości przez księdza mężczyzna chce sprawiedliwości

Mężczyzna wspominał, że gdy wyzwolił się spod wpływu księdza Jana, udał się w jego sprawie do bpa Tadeusza Rakoczego, ówczesnego ordynariusza bielsko-żywieckiego. Przekazał mu spisane wspomnienia z lat 1984-1989, a także poprosił o interwencję.

W związku z brakiem jakichkolwiek działań, przekazał sprawę ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu, który 21 kwietnia 2012 r. pojechał do kurii w Krakowie. Przekazane przez Szymika dokumenty (również jego dane kontaktowe) wręczył kard. Stanisławowi Dziwiszowi. Ten jednak również nie zareagował. Obecnie zaprzecza, by kiedykolwiek otrzymał list i dokumenty ws. Szymika od ks. Isakowicza-Zaleskiego .

Pedofilia w Kościele. Kard. Dziwisz nie reagował, ks. Isakowicz-Zaleski wysłał kolejny list

To brak jakiejkolwiek reakcji ze strony kard. Dziwisza sprawił, że ks. Isakowicz-Zaleski postanowił sprawą zainteresować Watykan. Poniżej treść listu, który duchowny wysłał do Watykanu.

Do napisania tego listu upoważnili mnie państwo …………… z parafii w ……………, którzy są moimi dobrymi znajomymi. Jest to małżeństwo od wielu lat zaangażowane w życie Kościoła. Ich syn, …….., jako ministrant był kilka lat temu molestowany seksualnie przez ówczesnego proboszcza parafii w …………………… Duchowny ów nazywa się ks. ………………….. i jest księdzem archidiecezji krakowskiej.

Niestety, do dzisiaj nikt z Kurii Metropolitalnej z nimi się nie skontaktował. Państwo ……………….. mają o to ogromny żal. Państwo ………………. nie mogą także zrozumieć, jak to możliwe, że ksiądz pedofil, który skrzywdził ich syna, dalej pracował duszpastersko.