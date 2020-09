Ks. Isakowicz-Zaleski miał osobiście informować kard. Dziwisza o pedofilii w kościele

Kardynał Dziwisz nie podjął żadnych kroków?

Szymik opowiedział o swoich doświadczeniach dawnemu ordynariuszowi bielsko-żywieckiemu biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu. Ten nie podjął jednak żadnych kroków, więc mężczyzna postanowił zwrócić się o pomoc do księdza Isakowicza-Zaleskiego. Duchowny twierdzi, że osobiście przekazał list w tej sprawie kardynałowi Dziwiszowi.

"Umówiłem się z kard. Stanisławem Dziwiszem przez kapelana i wręczyłem mu list osobiście - nie na Dziennik Podawczy czy przez sekretariat kurii, bo to były tzw. sprawy drażliwe. Kardynał całą teczkę, wraz z załącznikami wziął ode mnie" - powiedział ks. Isakowicz-Zaleski w rozmowie z PAP.

Dziwisz zaprzecza, by otrzymał list

Kardynał Stanisław Dziwisz w odpowiedzi na informacje o liście, który miał do niego trafić opublikował oświadczenie, w którym zarzecza, by kiedykolwiek doszło do takiego zdarzenia. Podkreśla również, że w rejestrach kurii nie ma żadnego śladu po takiej korespondencji. Zaznaczył, że w czasie, kiedy miał rzekomo dostać ów list, przebywał na pielgrzymce w Ziemi Świętej.