Kard. Stanisław Dziwisz: Podejmę kroki w celu spotkania z Januszem Szymikiem

Kard. Dziwisz wyraził ubolewanie wobec krzywdy wyrządzonej Januszowi Szymikowi i i kierował do niego "wyrazy szczerego współczucia". "Wydarzenia, które miały miejsce, a zostały ostatnio opisane w mediach, nigdy nie powinny się wydarzyć. Są one sprzeczne z jakimikolwiek normami moralnymi i etycznymi, szczególnie z chrześcijańskimi" - napisał.

Kard. Stanisław Dziwisz chce rzetelnych wyjaśnień

Kardynał odniósł się także do informacji, z których wynika, iż trafiło do niego świadectwo ofiary molestowania spisane w formie listu. "Ponadto, po sprawdzeniu w odpowiednich rejestrach kurialnych, okazało się, że nie ma tam żadnego śladu korespondencji od kogokolwiek do mnie w tej kwestii. W związku zaś z doniesieniem medialnym, że 21 kwietnia 2012 r. miałem otrzymać dokumenty w tej sprawie od ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, muszę zaznaczyć, że w tym czasie przebywałem z pielgrzymką w Ziemi Świętej, co można sprawdzić" - zaznaczył.