Sprawa sprawozdania PiS. "Nie ma powodów merytorycznych"

W dalszym ciągu Państwowa Komisja Wyborcza nie zdecydowała ws. sprawozdania finansowego PiS. W środę komisja poinformowała, że zwróci się do rządowego Centrum Legislacyjnego i NASK ws. wątpliwości. Kolejne posiedzenie PKW odbędzie się 29 sierpnia. W programie "Tłit" poseł PiS Łukasz Kmita stwierdził, że nie dojdzie do odebrania partii subwencji. - Nie ma powodów merytorycznych, nie ma powodów prawnych do tego, żeby podejmować taką decyzję, która de facto prowadziłaby do tego, że opozycja w Polsce nie mogłaby normalnie funkcjonować - mówił polityk PiS. Podkreślał, że ugrupowanie "spełniło wszelkie prawem wskazane przepisy dot. rozliczenia". - Wiadomo, że politycy dzisiaj też w okresie trochę ogórkowym, wakacyjnym próbują łatkę Prawu i Sprawiedliwości przykleić różną - stwierdził Kmita. Tłumaczył, że te próby są podejmowane, ponieważ "sukcesów w ich rządzeniu nie ma". - Czymś trzeba to przykryć. Tak naprawdę kryzys koalicyjny jest powtorny - podsumował.

Rozwiń