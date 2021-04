Sprawa Sławomira Nowaka. Zaskakujące słowa Michała Wosia

Sławomir Nowak po decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie wyszedł z aresztu, co krytykują politycy obozu PiS. - Jeśli ktoś jest łapówkarzem, to trzeba to wyjaśnić do cna - stwierdził wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, tłumacząc długie śledztwo ws. byłego polityka.

Źródło: PAP , Fot: Tomasz Gzell