Sprawa Sławomira Nowaka. Nieoczywisty komentarz Marcina Ociepy

- Niestosowna jest sytuacja, gdy areszt tymczasowy jest przeciągany w nieskończoność. Nie może być zgody w państwie demokratycznym na to, że ktoś siedzi w areszcie dłużej niż to jest konieczne do postawienia zarzutów - mówił wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa (Porozumienie) w programie "Tłit", komentując decyzję sądu o wypuszczeniu z aresztu Sławomira Nowaka. W ocenie wiceministra, 9 miesięcy, które Nowak spędził w areszcie, to "z całą pewnością za długo". - Mam bardzo krytyczną ocenę Nowaka, mam zaufanie do prokuratury, do Ministerstwa Sprawiedliwości, głęboko wierzę, że jest to ciężki materiał dowodowy, ale nie mamy wyroku sądu. A nie będzie wyroku sądu, dopóki nie będzie aktu oskarżenia. Rozumiem więc decyzję sądu - wskazał Ociepa.

