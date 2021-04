Sprawa Sławomira Nowaka. Krzysztof Śmiszek o słowach Zbigniewa Ziobry: to skandal

Sławomir Nowak wyszedł w poniedziałek z aresztu. Decyzję sądu w mocnych słowach skomentował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zapowiedział, że skorzysta ze swojego uprawnienia i ujawni materiał dowodowy ws. Nowaka. Sprawę komentował w programie "Tłit" poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. - To są typowe działania Zbigniewa Ziobry. Jeśli sądy nie spełniają jego zachcianek, jego wytycznych, to tym gorzej dla sądów. Słowa prokuratora generalnego, który straszy, szantażuje sądy, opinię publiczną i Sławomira Nowaka to skandal, jedna z największych porażek wolnej Polski od 30 lat, ale także porażka samego Ziobry. Jeśli prokuratura jest w posiadaniu niezbitych dowodów na winę Nowaka, jeśli ma twardy materiał dowodowy, to pytam, jaki użytek zrobiono z tych materiałów dowodowych - komentował w programie "Tłit". Śmiszek odniósł się też do sugestii, że to Donald Tusk wywarł presję na sądzie swoim wywiadem dla TVN24. - Ziobro ma obsesję, jak cała Zjednoczona Prawica, na temat wielkich możliwości wpływu opozycji na działalność sądów - stwierdził poseł Lewicy. - Słowa tak prominentnej osoby, w której wielu sędziów jest wpatrzonych jak w obrazek, działają niestety na wyobraźnię niektórych środowisk sędziowskich - stwierdził z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska).

