Sprawa sędzi Beaty Morawiec. Izba Dyscyplinarna decyduje o uchyleniu jej immunitetu

"W tym czasie, zgodnie z wcześniejszymi zarządzeniami, będę w Sądzie Okręgowym w Krakowie wykonywała na rozprawach moje obowiązki, dając obywatelom możliwość realizacji prawa do niezależnego i bezstronnego sądu, którego sama jestem pozbawiona" - napisała sędzia w oświadczeniu.

- Jest to ewidentnie krok zmierzający do oczernienia kolejnego sędziego, który zaangażowany jest w walkę o zachowanie fundamentów ustrojowych praworządnego państwa. Jest to sposób niedopuszczalny - podkreślał obecny na miejscu sędzia Jan Borowiecki ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.