Zbigniew Ziobro nie odpuszcza. "Niezwłoczna apelacja"

Ciąg dalszy sądowej batalii między Zbigniewem Ziobro a b. prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzią Beatą Morawiec. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało "niezwłoczną" apelację od wyroku stołecznego sądu okręgowego.

"Absolutnie nie można się zgodzić ze stwierdzeniem wyrażonym w ustnym uzasadnieniu wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, że 'prezes sądu nie ma żadnych uprawnień do sprawowania nadzoru nad dyrektorem'. To stwierdzenie prowadzi do absurdalnego wniosku, że to dyrektorzy kierowali sądami, a nie prezesi" - czytamy na stronie ministerstwa.