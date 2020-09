Sędzia Beata Morawiec i prokuratura. Adam Bodnar pyta o motywacje śledczych

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu uwagi w sprawie działań wobec sędzi Beaty Morawiec ze względu - jak wyjaśniono w komunikacie RPO - na "poważnych wątpliwości co do postępowania prokuratury".

Zobacz też: Sprawa sędzi Beaty Morawiec. Prof. Ewa Łętowska ostro: "to jest bezprzykładny skandal"

- Jeśli chodzi o działania prokuratury, nie mówię nic innego od 2016 roku. Najgorsze co się mogło stać, to połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego z jednoczesnym bezpośrednim mechanizmem podporządkowania temu ostatniemu prokuratorów - stwierdza Adam Bodnar.

RPO alarmuje ws. sędzi Morawiec. "Forma represji za oceny"

W piśmie do Bogdana Święczkowskiego RPO podnosi, że działania śledczych wobec krakowskiej sędzi może: "prowadzić do ograniczania wolności słowa sędzi (...); naruszać jej dobre imię (...); w sposób niedopuszczalny ingerować w sferę jej niezawisłości (...); naruszać jej prawo do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym zgodnie z prawem; naruszać immunitet sędziego (...); prowadzić do naruszenia tajemnicy narady sędziowskiej".