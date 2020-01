Sprawa prof. Tomasza Grodzkiego. Prof. Anna Popiela znów zabiera głos: wyciągnęłam 500 dolarów, odliczyłam po setce

Prof. Anna Popiela jako pierwsza odważyła się oskarżyć marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego o korupcję. Potem swoje wypowiedzi wielokrotnie łagodziła. Teraz po raz kolejny zabrała głos w tej sprawie, twierdząc, że wręczyła profesorowi 500 dolarów.

Jej zdaniem, każdy z pacjentów był przed operacją wzywany do pokoju lekarskiego, by tam usłyszeć jaką kwotę ma zapłacić przed zabiegiem.

- Na sali leżała dziewczynka, 15- 16-latka, po powrocie z gabinetu lekarskiego bardzo płakała, bo jej powiedzieli, że jeżeli chce mieć taką bliznę, żeby się jeszcze w bikini mogła pokazać na plaży to powinni przyjechać rodzice. Mama mi mówiła: "wiesz, ta dziewczynka bardzo płakała, bo powiedziała, że przecież nie może rodziców o to poprosić" - opowiada Radiu Szczecin prof. Agnieszka Popiela.

- Wyciągnęłam 500 dolarów z portfela, to nie była żadna koperta, odliczyłam po setce, prosiłam, żeby przeliczył. Pan ordynator wziął te pieniądze, nie umiem sobie przypomnieć teraz, gdzie je schował, czy to była szuflada... ale pamiętam, że podszedł do biurka, wyciągnął zeszyt formatu A4, zapisał w nim coś. Zrozumiałam to w ten sposób, że zapisał moją wpłatę na tę fundację. Ale nie dostałam żadnego pokwitowania - stwierdziła prof. Popiela w Radiu Szczecin.