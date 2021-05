Sprawa "polskiego szpiega" w Rosji. Znowu trafił do karceru w kolonii karnej

Białostocki przedsiębiorca i ojciec szóstki dzieci został uwikłany w aferę szpiegowską w Moskwie, a w konsekwencji we wrześniu 2019 roku prawomocnie skazano go na 14 lat więzienia w kolonii karnej. Rosyjskie służby specjalne zarzucały mu, że organizował zakup i wywóz części rosyjskiego systemu rakiet przeciwlotniczych S-300. Polak nie przyznał się do winy.