Sprawa Maty umorzona. Jest prawomocna decyzja sądu

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w czwartek w mocy postanowienie sądu I instancji o umorzeniu postępowania w sprawie znanego rapera Maty i jego znajomego, oskarżonych o posiadanie narkotyków. - Szkoda, że zostały do tak stosunkowo błahej sprawy zaangażowane sądy dwóch instancji, prokuratura, bo mogło się to skończyć w prokuraturze, a my wszyscy podatnicy za to płacimy - komentował adwokat artysty.