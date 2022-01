Matczak przypomina swój wywiad. Sprawy syna nie komentuje

W dniu zatrzymania syna prof. Matczak poinformował na Twitterze, że otrzymał telefon z numeru należącego do CBA. "Dziś około 21.00 dostałem telefon z numeru 800 808 808 (infolinia CBA) z informacją, że mój syn nie żyje. Oczywiście Michałowi nic nie jest. Po krótkim zdenerwowaniu tym telefonem uznałem, że jest on dobrym powodem, by nadal robić to, co dotychczas, tylko bardziej" - czytamy.