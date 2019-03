Sprawa Marka Falenty. Jest list gończy

Sąd Okręgowy w Warszawie wystawił list gończy za Markiem Falentą. Biznesmen prawomocnie skazany w aferze podsłuchowej nie stawił się do odbycia kary 2,5 roku więzienia.

Falenta w więzieniu się nie stawił, więc sąd wystawił nakaz doprowadzenia. Z datą 1 lutego. Policjanci, jak twierdzą, otrzymali go dopiero 6 lutego.

Niestety, do dzisiaj nie wiadomo, gdzie jest skazany za aferę taśmową biznesmen. Obrońca Marka Falenty nie chce zdradzić miejsca pobytu swojego klienta. - Stan jego zdrowia w ciągu ostatnich dwóch latach stale się pogarszał, co potwierdzały wyniki badań lekarskich. Nie mogę wykluczyć, że obecnie Falenta może nie być świadomym tego, że został wezwany do odbycia kary - powiedział kilka dni temu Radiu ZET adwokat Marek Małecki.