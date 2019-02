Prezydent nie ułaskawi Falenty? Mamy nowe informacje

Jak ustaliła Wirtualna Polska, biznesmen Marek Falenta nie ma praktycznie żadnych szans na ułaskawienie ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Powód? Nieoficjalnie, nie ma prawnych przesłanek do podjęcia korzystnej decyzji. Zarówno bowiem sąd, jak i prokuratura podchodzą do prośby negatywnie.

Już w poniedziałek, obrońca Falenty sugerował, że jego klient może znajdować się w zakładzie psychiatrycznym. – Stan jego zdrowia w ciągu ostatnich dwóch latach stale się pogarszał, co potwierdzały wyniki badań lekarskich. Nie mogę wykluczyć, że obecnie Marek Falenta może nie być świadomym tego, że został wezwany do odbycia kary – mówił w rozmowie z Radiem ZET adwokat Marek Małecki.

Ostatnia deską ratunku dla Falenty ma być prośba o ułaskawienie złożona do prezydenta Dudy. Według ustaleń WP, wniosek biznesmena trafił do Kancelarii Prezydenta w ubiegłym roku w tzw. w trybie zwykłym.

– Zwykły tryb polega na tym, że skazany zwraca się o opinię ws. ułaskawienia do sądu, który go skazał. Gdy opinia sądu jest pozytywna, sprawa trafia do Prokuratora Generalnego, a potem - do prezydenta, który wydaje w tej sprawie ostateczną i nieodwołalną decyzję. Ale w tym przypadku zarówno sąd pierwszej instancji, jak i drugiej instancji wypowiedział się negatywnie. Nie ma więc przesłanek do ułaskawienia Marka Falenty – mówi nam jeden z bliskich współpracowników prezydenta Andrzeja Dudy. Jak ustaliła WP, negatywną decyzję ma wydać również Prokurator Generalny.